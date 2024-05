NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

In queste ore Chiara Ferragni ha rotto finalmente il silenzio e per la prima volta ha commentato la nuova relazione di Fedez. Poco fa come se non bastasse è spuntato un altro like social che sembrerebbe essere un’altra frecciata al rapper.

Il like di Chiara Ferragni

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Chiara Ferragni e Fedez. Come abbiamo visto infatti proprio il rapper è stato beccato mano nella mano con quella che sembrerebbe essere la sua nuova presunta fiamma, la modella francese Garance Authié, di diversi anni più giovane. Naturalmente in rete non si è parlato altro che del cantante e in molti hanno atteso la reazione dell’imprenditrice digitale, che non è tardata ad arrivare.

Sui social infatti la Ferragni ha messo dei like ad alcuni commenti riguardanti il suo ormai ex marito che ovviamente non sono passati inosservati. Ma non è finita qui. Poco fa è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione degli utenti.

Sul suo profilo TikTok Chiara Ferragni ha postato uno scatto in cui mostra una faccia disgustata e gli occhi rivolti al cielo. A quel punto, simpaticamente, l’influencer ha chiesto ai suoi seguaci di scrivere una “caption” e non sono mancati centinaia di commenti ironici, alcuni dei quali contro Fedez e la sua nuova presunta fiamma.

A non passare inosservata è stata in particolare la battuta di un fan, che ha affermato: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. Il riferimento è ai diversi episodi in cui la Ferragni ha indossato dei tacchi vertiginosi, risultando essere più alta di Federico. A quel punto è arrivato il like di Chiara al commento, che naturalmente non è sfuggito agli occhi del web.

Pare dunque che poco a poco la Ferragni stia voltando pagina. A oggi infatti l’imprenditrice è concentrata solo e unicamente su sé stessa, sui suoi figli e sulla sua carriera e a lei va il nostro più grande in bocca al lupo.