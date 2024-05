NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

Fedez

Arriva il nuovo singolo di Fedez, in collaborazione con Emis Killa. Per i più però il brano pare parlare di Chiara Ferragni

Poco fa, con un post sui social, Fedez ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo che sarà in collaborazione con Emis Killa. Il brano, in uscita tra qualche giorno, secondo i più sembra parlare di Chiara Ferragni.

Il nuovo singolo di Fedez

Di recente come è noto Fedez è tornato al centro del pettegolezzo. Il rapper si è infatti concesso qualche giorno in relax a Montecarlo con diversi amici, quando a un tratto è stato paparazzato mano nella mano con la modella francese Garance Authié, che secondo le indiscrezioni sarebbe la sua nuova presunta fiamma. A quel punto sul web gli utenti si sono letteralmente divisi e nelle ultime ore ad arrivare è stata anche la reazione di Chiara Ferragni, che ha messo alcuni like social a commenti contro il suo ex marito.

Nel mentre Federico si sta anche concentrando sulla sua carriera e proprio oggi sono arrivate delle grosse news per tutti i fan. Con un post sui social infatti il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, che sarà in collaborazione con Emis Killa. Il brano si intitola Sexy Shop e sarà rilasciato su tutte le piattaforme digitali il prossimo 31 maggio. Tuttavia ad attirare l’attenzione è stata una storia pubblicata dal cantante, che sta già facendo discutere.

Tramite le sue Instagram Stories, Fedez ha postato quella che sembrerebbe essere una frase del suo nuovo singolo, che recita: “Dici che sono un bastardo?”. A quel punto i più hanno ipotizzato che il brano possa parlare di Chiara Ferragni e della fine del loro matrimonio. Già qualche giorno fa si era sparsa la voce che la canzone potesse contenere riferimenti all’imprenditrice digitale e adesso i sospetti del web stanno aumentando sempre di più.

Al momento tuttavia Federico non ha ancora commentato i gossip e non resta dunque che attendere l’uscita del suo nuovo singolo per scoprire di cosa parlerà il pezzo.