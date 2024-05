Chiara Ferragni reagisce (con una stoccata) al flirt tra Fedez e la modella ventenne

Social

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Non si è fatta attendere la reazione di Chiara Ferragni dopo i recenti gossip che hanno coinvolto Fedez e la modella francese Garance Authié. Il rapper è stato pizzicato in sua compagnia al GP di Monaco e l’imprenditrice digitale, a modo suo, ha commentato il presunto flirt!

La reazione di Chiara Ferragni

Il presunto flirt tra Fedez e la modella Garance Authié è sulla bocca di tutti, così come il nuovo video sulla vicenda legata al pestaggio di Cristiano Iovino. Ma come avrà reagito Chiara Ferragni a tutto ciò? È la risposta che molti utenti e amanti del gossip si stanno ponendo. Ebbene pare proprio che l’imprenditrice digitale, a modo suo, abbia deciso di farsi sentire. Ma partiamo per ordine e facciamo il punto.

Fedez nella giornata di domenica è stato beccato insieme all’affascinante modella francese Garance Authié, in occasione del Gran Premio di Monaco a cui entrambi hanno preso parte in qualità di ospiti. Il rapper, avvistato insieme alla ragazza, è parso molto a suo agio tanto che si vede un istante in cui lui la prende per mano. Il tutto noncurante della presenta di fotografi o altro. Poco è bastato per generare una reazione da parte degli utenti.

C’è chi l’ha difeso, ma per la maggiore c’è chi crede che Garance Authié sia troppo giovane per Fedez e altri notano una somiglianza con Chiara Ferragni, dovuta probabilmente al fisico o ai capelli. In ogni caso gli avvistamenti sembrano far vacillare l’idea di un ipotetico ritorno di fiamma tanto sperato da una fetta di pubblico. Anzi!

E la reazione di Chiara Ferragni ne è la prova effettiva! Indirettamente e a modo suo l’influencer si è fatta sentire. Mentre ha fatto sapere di aver trascorso un weekend a Madrid con i figli Leone e Vittoria, in compagnia dell’amica di sempre Alice Campello, qualche mossa social l’abbiamo notata.

Nel post dedicato al viaggio trascorso in Spagna, molti utenti hanno fatto delle osservazioni. Qualcuno ci ha tenuto a dire di trovare Chiara Ferragni “coerente” con sé stessa. Nonostante tutto il caos mediatico ha continuato a frequentare le stesse persone di sempre e non si fa vedere con personaggi specifici solo per farsi notare. Ma c’è anche chi ha fatto delle battute più specifiche:

«Guarda, visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti: good riddance. Ma a tutt i livelli, davvero!», messaggio a cui Chiara Ferragni ha risposto con un cuore di apprezzamento e un like.

La risposta di Chiara Ferragni

E non è finita qui. Perché un’altra fan ha scritto: “Hai lei (la cagnolina Paloma) e hai noi Chiara! Tu semplicemente ti sei salvata”. Anche in questo caso è arrivato un like da parte della Ferragni.

Il like di Chiara Ferragni

Indirettamente e a modo suo ha risposto ai gossip degli ultimi giorni.