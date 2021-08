1 La prima linea scuola di Chiara Ferragni

Nonostante sia in vacanza con la sua famiglia, Chiara Ferragni non si riposa mai e non smette mai di lavorare. Dopo i numerosi impegni e le diverse collaborazioni degli ultimi mesi, solo qualche giorno fa sui social l’imprenditrice digitale ha annunciato l’arrivo della sua prima linea scuola! L’influencer ha infatti dato il via a una partnership col il noto brand Pigna, con cui ha prodotto tutti gli accessori necessari per il rientro tra i banchi di scuola.

Chiara ha così realizzato quaderni, astucci, i diari e anche un set di gomme, matite e raccoglitori ad anelli. Già da diversi giorni gli utenti possono acquistare sul sito ufficiale della Ferragni i vari prodotti, mentre da qualche ora è possibile comperare gli accessori in tutte le migliori cartolerie italiane. Naturalmente gran parte della linea è andata subito sold out, è non è escluso che nelle prossime ore vengano aggiunte nuove disponibilità.

Ma quando costa la linea scuola di Chiara Ferragni? Andiamo a scoprire tutti i prezzi. Gli astucci, disponibili nei colori rosa e celeste, costano 35 euro. Il set di gomme da cancellare ha invece un prezzo di 7.70 euro, mentre il set di tre matite costa 6.90 euro. Il raccoglitore ad anelli, sempre disponibile in diversi colori e fantasie, costa 4.90 euro. Hanno lo stesso prezzo anche i quaderni a spirale, disponibili in due colori, a righe e a quadretti. I quaderni formato A4 (disponibili in diverse fantasie) costano invece 2.10 euro, mentre quelli in formato A5 hanno un costo di 1.90 euro. Il diario infine, con in copertina il celebre occhio del brand di Chiara, costa 17.90 euro.

Proprio coloro che acquisteranno il diario, troveranno all’interno un importante messaggio da parte della Ferragni stessa. L’influencer ha infatti voluto rivolgersi a coloro che quotidianamente vengono derisi o presi di mira di persona o sui social. Andiamo a leggere le bellissime parole di Chiara.