Marina rimprovera la figlia Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in queste ultime settimane si trova in vacanza a Ibiza insieme alla famiglia, Fedez e i suoi bambini Leone e Vittoria. Con loro anche alcuni amici. E proprio con loro sono di recente andati a fare un’escursiona ad alta quota. La coppia ha raggiunto uno dei punti più alti del posto durante l’ora del tramonto e si sono arrampicati lungo un percorso molto pericoloso senza alcun tipo di protezione. Nessuno si è fatto male e i post sono stati pubblicati senza alcun problema.

Fatto sta che tutto questo ha suscitato la dura e preoccupata reazione di Marina Di Guardo, la madre di Chiara. Il tutto, come possiamo vedere anche qui sotto, è avvenuto su Instagram, sotto il post in questione. Fedez ha scritto: “Magical sunset. Thanks“. La Ferragni, con un commento molto divertito ha detto: “Se lo vede mia mamma…“. Allora Marina ha davvero risposto con un commento che recita: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio. Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato“.

Il rimprovero della mamma di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, quindi, è stata rimproverata da sua madre, giustamente preoccupata, davanti a tutti i suoi follower. Nel frattempo, però, si sta godendo la vacanza a Ibiza nella lussuosa villa. Sappiamo che ogni notte l’influencer e il marito pagano 700 euro. Il viaggio che li ha portati lì in jet privato, invece, sarebbe costato 10.000 euro. Fatto sta che all’interno della casa troviamo un ampio giardino, un campo da basket, una pista da bowling (mostrata spesso nelle loro Instagram Stories) e una piscina a sfioro che dà su un bellissimo panorama.

Fedez e Chiara, quindi, si godono un po’ di riposo prima di riprendere le faccende della vita quotidiana, tra figli e lavoro. Prossimamente, per esempio, su amazon Prime Video uscirà la seconda stagione di The Ferragnez. Seguiteci per non perdervi tante altre news.

