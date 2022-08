Lo sfogo di Iva Zanicchi

In queste ore Iva Zanicchi si è lasciata andare a un lungo sfogo. Una cosa simile era accaduta non molti giorni fa Christian De Sica, il quale aveva rilasciato dichiarazioni contro gli influencer. L’attore non usa molto i social per condividere la sua vita privata. Principalmente, infatti, nei suoi spazi vediamo post in merito all’ambito lavorativo. Per tale ragione ha voluto spiegare il suo pensiero affermando che ormai le persone sono diventate tutte “cafone“, capaci di ostentare e basta. Queste le sue parole esatte:

Ma certe persone non si sono rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? Ma possibile essere diventati così cafoni?

Iva Zanicchi, quindi, si è trovata d’accordo con il collega e interpellata da Adnkronos ha affermato:

“È giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità. L’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto. Noi eravamo poveri e mia madre quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: ‘Non devi vantartene, mi raccomando’. A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai. Anche io vado sui social. ho il mio profilo Instagram ma non posto tutto quello che faccio.

Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe. I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese. Quindi va bene mostrare ma non bisogna esagerare sennò si rischia di diventare volgari“.

