Chiara Ferragni fa un salto nel passato e mostra com’erano i capelli del suo colore naturale (FOTO)

Debora Parigi | 11 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Qual è il colore naturale dei capelli di Chiara Ferragni? L’influencer ha pubblicato una vecchia foto per mostrare come sono

Quali sono i capelli di Chiara Ferragni al naturale? Il pubblico la conosce con il suo look biondo, ma come lei stessa ha detto, i suoi capelli naturali sono un po’ diversi, più scuri. Oggi l’influencer li ha mostrati pubblicando una vecchia foto che probabimente pochi ricordano. E i fan sembrano apprezzarla molto con il suo colore naturale. Vediamo la foto e anche i suoi vecchi look.

I capelli al naturale di Chiara Ferragni

Quando pensiamo a Chiara Ferragni la pensiamo con i suoi capelli biondi iconici. Non riusciamo a immaginarla con un colore diverso. Ma in realtà i suoi capelli naturali non sono appunto biondi. Non sono scuri, ovviamente, ma sono di una tonalità che è una via di mezzo tra il biondo e il castano. In pochi li ricordano, solo i fan più fedeli.

Lei stessa, di recente, ha parlato con i sui follower della volontà di cambiare look e tornare appunto al suo colore naturale. Com’è questo colore naturale? È stata proprio l’infleuncer oggi a mostrarli postando nelle sue storie di Instagram una vecchia foto che risale al 2015 scrivendo appunto che era il suo colore naturale di capelli.

Come vediamo, è un colore simile al caramello e dobbiamo dire che le sta davvero bene. In una storia successiva Chiara Ferragni ha messo una serie di foto dei suoi look passati, alcuni quando era ancora una ragazzina e all’inizio della sua carriera da influencer e imprenditrice digitale.

La Ferragni con queste foto forse ci sta davvero dicendo che ha intenzione di tornare al suo colore naturale di capelli? Lei intanto si sta trovando a New York per lavoro mentre i figli sono con il padre, Fedez. Proprio con lui la situazione è ancora in crisi e addirittura ci sono voci che dicono che non ci sarebbe modo di ripresa come coppia. Si parla già di carte del divorzio. Ma, come detto, non sono notizie ufficiali.