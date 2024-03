Una misteriosa ragazza appare sul profilo di Stefano De Martino (FOTO)

Social

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Stefano De Martino

Su Instagram Stefano De Martino ha postato una foto con una ragazza misteriosa. Ma chi è? Gli utenti hanno pensato si trattasse della sua nuova fiamma. Scopriamo però come stanno realmente le cose e qual è la verità.

Nuova fiamma per Stefano De Martino?

Stefano De Martino torna al centro del gossip e stavolta per una foto pubblicata sui social, dove ha taggato una ragazza. Subito i radar di alcuni utenti e maliziosi hanno pensato potesse trattarsi di una nuova fiamma per il conduttore partenopeo.

C’è chi sperava o ha comunque insinuato che nella vita di Stefano De Martino ci fosse un’altra donna dopo la rottura da Belen Rodriguez. Lo showman in questi mesi è stato spesso accostato a diverse ragazze, ma non c’è mai stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati che confermassero una nuova conoscenza. Anzi, Stefano pare si stia ben guardando dal tenere il più lontana possibile la sua vita privata dai riflettori.

Nonostante ciò le supposizioni e i dubbi non sembrano mancare e Stefano De Martino continua di tanto in tanto a essere motivo di pettegolezzo. E l’ultimo risale alle scorse ore, quando ha trascorso una serata in compagnia di alcuni amici, tra cui una ragazza, di nome Luciana. Quest’ultima svolge il mestiere di stylist e i dubbiosi hanno pensato immediatamente si trattasse di una nuova fiamma per lui, dopo il tag sui social.

C’è da dire però che Stefano De Martino è sempre stato restio dal raccontare le sue frequentazioni sul web e già questo lascia pensare dunque che tra i due c’è solo un legame d’amicizia.

La storia Instagram di Deianira Marzano

A dare ulteriore prova di questa tesi è Deianira Marzano. L’influencer ha pubblicato delle storie Instagram, dove ha aggiunto anche un messaggio anonimo. Qui viene fatto presente per l’appunto che tra Stefano De Martino e la ragazza in questione ci sarebbe solo una bella amicizia, che va avanti da almeno 5/6 anni. Nel dettaglio la fonte in questione ha rivelato che i due si sarebbero ritrovati in un locale insieme ad altri amici.

Peraltro la persona che sembrerebbe essere ben informata ha spiegato all’influencer che la ragazza in questione sarebbe molto amica anche di Gilda D’Ambrosio. E sarebbe questo il motivo che ha portato Stefano De Martino a conoscere questa ragazza. Nulla di più.

E per quanto in tanti tendano a storcere il naso, ma l’amicizia tra uomo e donna esiste e non ci sarebbe nulla di male! Siamo certi che se Stefano troverà la persona giusta non esiterà a informare i suoi fan, se lo riterrà opportuno.