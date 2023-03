Amici 22, rivelata la composizione delle squadre al Serale

NEWS

Debora Parigi | 13 Marzo 2023

Amici 22

Come saranno le squadre al Serale di Amici 22? Ecco come si sono uniti i prof di canto e ballo e quindi gli allievi per ogni squadra.

Ecco come saranno divisi gli allievi di Amici 22 al Serale

Nella puntata di domenica 12 marzo di Amici 22 sono state assegnate le maglie del Serale e quindi abbiamo scoperto chi sono gli allievi che inizieranno questa seconda parte del programma. Su 17 ragazzi, le porte del Serale si sono aperte solo per 15 (che era il numero massimo disponibile). Sono stati eliminati Niveo e Benedetta. A quest’ultima è stato proposto da Maria di restare in casetta (e quindi un contratto) per fare i passi a due con Mattia.

Nel daytime di oggi il pubblico ha scoperto come si svolgerà il Serale e quindi quali saranno le squadre. Come accaduto nelle ultime due edizioni, ci saranno tre squadre composte da un prof di canto e uno di ballo. E questi prof si porteranno con sé i rispettivi allievi. Quali sono queste squadre? Una è una conferma ormai consolidata, mentre qualcuno forse non si aspettava un certo cambiamento. Queste le squadre con i nomi dei prof e degli allievi:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ( Aaron , Piccolo G , Gianmarco , Isobel e Ramon );

e ( , , , e ); Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ( Angelina , Cricca , NGD , Samu , Maddalena e Megan );

ed ( , , , , e ); Arisa e Raimondo Todaro (Federica, Wax, Alessio e Mattia)

Come notiamo, quindi, la Cuccarini non è tornata con Todaro, ma ha trovato più affinità col nuovo professore di ballo. Mentre Arisa, tornata nella scuola dopo un anno di pausa, ha preferito fare squadra con Todaro, arrivato lo scorso anno. Come detto la grande conferma è la Zerbi-Cele che ormai sono insieme per il terzo anno di fila.

Il Serale di Amici 22 inizia sabato 18 marzo alle 21.25 su Canale 5.