Chiara Ferragni rivela perché parla di sé stessa in terza persona

Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2023

Chiara Ferragni

La spiegazione di Chiara Ferragni

Sono ormai anni che il nome di Chiara Ferragni è uno dei più noti e dei più amati al mondo. Col passare del tempo l’imprenditrice digitale ha infatti saputo conquistare il cuore del web, confermandosi come una delle influencer più seguite di sempre. In questi giorni, a seguito dei numerosi pettegolezzi dell’ultimo mese, la Ferragni è tornata a concentrarsi anima e corpo al suo lavoro e ai mille impegni che la attendono, e a breve potrebbero arrivare delle grandi novità. Nel mentre nelle ultime ore Chiara ha risposto sui social alle curiosità e alle domande dei suoi fan, e a un tratto ha rivelato perché spesso parla di sé stessa in terza persona. Andiamo a scoprire cosa ha raccontato l’imprenditrice in merito:

“Si raga, quando parlo del mio brand è difficile, perché si chiama Chiara Ferragni, e io mi chiamo Chiara Ferragni. Naturalmente prende il nome da me. O dico “del mio brand”, o devo dire “…di Chiara Ferragni”. Forse dovrei dire “del mio brand” perché suona meno strano”.

Nel mentre pochi giorni fa Chiara Ferragni è tornata a parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo 2023. Come è noto l’influencer è salita sul palco dell’Ariston in occasione della prima e della quinta serata, nelle vesti di co-conduttrice. Ma cosa ha significato Sanremo per Chiara? Ecco cosa rivela lei:

“Per me partecipare al Festival di Sanremo voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente”.

I fan nel mentre attendono con ansia la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, tuttavia al momento non sappiamo quando i nuovi episodi dello show di Chiara Ferragni e Fedez vedranno la luce. Non resta che attendere dunque per scoprirlo.