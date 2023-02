NEWS

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

La precisazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata una delle co-conduttrici di Sanremo 2023. A differenza delle altre colleghe lei è stata presente nella prima e nell’ultima serata del Festival. Più volte si è detta emozionata per un’occasione così grande. Nonostante la paura avrebbe dato il meglio di sé e così ha fatto. Sul palco si è mostrata disinvolta e a suo agio, inoltre, il monologo rivolto alla se stessa bambina ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani.

In queste ore è tornata a parlare della sua esperienza su Instagram, ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini. In più ha anche fatto una precisazione in merito a una clausola sul suo contratto:

“A distanza di due settimana penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno, ma per rispetto nei confronti della Rai e dei suoi telespettatori, ho deciso, già quando ho accettato l’incarico ad aprile, di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival”.

Chiara Ferragni, quindi, ha continuato rivelando cosa ha significato per lei essere presente sul palco dell’Ariston:

“Per me partecipare al Festival di Sanremo voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente”.

Vi terremo aggiornati per quanto riguarda i prossimi impegni lavorativi di Chiara Ferragni. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdevi tante altre news.