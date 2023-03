NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

La nuova stoccata di Elenoire Ferruzzi

Nella Casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro erano davvero molto legati. Una volta però che lei è stata eliminata ed è tornata alla vita di tutti i giorni, pare aver apprezzato poco alcuni gesti dell’ex coinquilino. Elenoire si è detta davvero molto delusa da alcuni video visti e, da quel momento, gli ha riservato dure critiche.

Anche a Novella2000.it, così come in tante altre interviste e interventi in puntata, Elenoire Ferruzzi non ha mancato occasione di lanciare frecciatine nei confronti di Daniele Dal Moro. E anche sui social non è da meno. In uno degli ultimi scontri tra il veneto e Oriana Marzoli, la Ferruzzi non ha per niente gradito i suoi comportamenti. Nel dettaglio Elenoire è andata a commentare questo post pubblicato dal Grande Fratello Vip su Instagram, in cui vediamo il ragazzo parlare della modella e delle loro divergenze caratteriali e comportamentali.

Sotto a questo video non è tardata ad arrivare la dura osservazione da parte di Elenoire Ferruzzi. Molto critica verso Daniele Dal Moro ha scritto: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti. I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta.

E ancora in un altro commento: “Lui non ama le donne. Le disprezza e le maltratta“, ha scritto Elenoire.

Il commento di Elenoire Ferruzzi

Il web si è spaccato in due, come sempre. E se c’è chi ha concordato con il parere di Elenoire Ferruzzi, c’è anche chi le ha dato contro prendendo le difese di Daniele Dal Moro. Tra coloro che si sono detti in disaccordo, compare anche chi ha dato della “rosicona” all’ex vippona. Quest’ultima non si è lasciata intimorire:

“A me fate semplicemente tanto ridere e tanta tenerezza perché voi non sapete nulla di ciò che è successo nella Casa. E leggere i vostri commenti mi fa proprio ridere. Innanzitutto perché mi sembra di essere all’asilo Mariuccia ‘ti brucia ti rosica gne gne gne’. Ma vi rendete conto di quello che dite? Come potete pensare che io ragioni con la vostra testa così elementare?“.

E voi che ne pensate? Siete d’accordo o no con Elenoire Ferruzzi?