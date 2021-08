1 Il reggiseno di Chiara Ferragni

Come ben sappiamo sono anni che Chiara Ferragni divide il web. Nonostante spesso la nota influencer sia scesa in prima linea per combattere alcune importanti battaglie, diverse volte gli utenti hanno duramente criticato alcune sue scelte. Ciò nonostante l’imprenditrice digitale, a differenza di Fedez che spesso replica agli hater, non vuole dare adito alle polemiche, e preferisce proseguire dritta per la sua strada. Anche nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha portato la Ferragni al centro dell’attenzione mediatica. Ma perché stavolta l’influencer è finita nuovamente sulla bocca di tutti? Andiamo a scoprire cosa è successo.

Come è noto in queste settimana Chiara, Federico e i loro due bambini si stanno godendo una meritata vacanza. Dopo essere approdati in Puglia e poi in Sardegna, da qualche ora i Ferragnez, insieme al resto della famiglia e a qualche amico, sono arrivati nel Golfo di Napoli. Dopo aver visitato Ischia così l’imprenditrice è arrivata anche a Capri, dove alloggia su una barca.

Alcune ore fa però Chiara Ferragni è scesa sulla terraferma per andare a cena in un ristorante dell’isola, a quel punto qualcosa ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti del web. L’influencer infatti ha indossato dei jeans a vita alta e un reggiseno argentato, che ha subito attirato l’attenzione dei social. Quando però Dagospia ha fatto luce sul prezzo proprio del reggiseno, che costa 700 euro, il web si è letteralmente diviso e sono così partite aspre critiche.

Naturalmente anche in questo caso Chiara ha deciso di non soffermarsi sulla polemica scaturita e che la coinvolge. La Ferragni sta infatti continuando a godersi gli ultimi giorni di vacanza, prima di rientrare a Milano e dedicarsi ai numerosi impegni di lavoro che la attendono nelle prossime settimane. Anche da lontano nel mentre l’influencer ha continuato a occuparsi dei suoi affari. Solo pochi giorni fa infatti la moglie di Fedez ha lanciato la sua prima linea scuola. Rivediamo di più in merito.