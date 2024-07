Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha condiviso sui social una vecchia canzone di Katy Perry. Tuttavia l’imprenditrice digitale ha fatto una gaffe che ha fatto sorridere il web.

La simpatica gaffe di Chiara Ferragni

In queste ultime ore si è parlato molto di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è infatti finita nuovamente al centro del gossip e nuove indiscrezioni emerse sul suo conto hanno fatto a lungo discutere il web. Solo nella giornata di ieri sono state pubblicate alcune foto dell’influencer, che è stata paparazzata con quella che sarebbe la sua nuova presunta fiamma a Forte dei Marmi. Ma non solo. Contemporaneamente si è anche mormorato che il celebre negozio della Ferragni a Milano stia per chiudere definitivamente. Pare infatti che dal 1 agosto le serrande dello store si caleranno per l’ultima volta e ovviamente il pettegolezzo ha lasciato i più senza parole.

Nel mentre Chiara ha anche fatto sorridere per via di una simpatica gaffe commessa sui social, che in breve ha fatto il giro del web. Tutto è iniziato quando l’imprenditrice digitale ha postato una vecchia canzone di Katy Perry, The One That Got Away, per poi affermare: “Questa canzone > di tutte le canzoni della mia adolescenza”.

A quel punto i più hanno fatto notare come in realtà il brano non risalga affatto al periodo dell’adolescenza di Chiara Ferragni. La canzone di Katy Perry infatti, che è contenuta nell’album Teenage Dream, è stata pubblicata nell’agosto del 2010, e solo nel 2011 è stata rilasciata come singolo ufficiale del disco. All’epoca dunque l’influencer aveva già 23 anni.

Nel mentre in queste ore a finire al centro dell’attenzione è stato anche Fedez. Il rapper infatti è stato beccato in compagnia di Taylor Mega, dopo i recenti gossip in merito a un presunto flirt tra loro. Insomma pare dunque che i Ferragnez siano sempre più distanti e ormai si mormora che il divorzio sia sempre più vicino.