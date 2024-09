In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Ferragni. L’influencer ha infatti postato sui social un video in cui vediamo Paloma mordersi la coda. A quel punto però sono arrivate le critiche del web.

Chiara Ferragni al centro delle critiche

In questi giorni come tutti ben sappiamo si è parlato molto di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata infatti trascinata nel dissing che ha coinvolto Fedez e Tony Effe, che ha intrattenuto il web per tutta la settimana. Ma non solo. Proprio l’ex marito dell’influencer ha anche rilasciato una nuova canzone, Allucinazione collettivo, che parla della fine del loro matrimonio. All’interno del brano però Federico ha anche lanciato alcune stoccate a Chiara, che nel mentre poco prima ha fatto un durissimo sfogo sui social.

Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha dato il via a una nuova polemica. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando la Ferragni ha condiviso sui suoi profili un video in cui vediamo il cane Paloma mordersi la coda. In sottofondo si sente anche la reazione divertita dell’influencer, che poco dopo però è finita nel mirino del web.

Non tutti infatti sono a conoscenza del fatto che quando un cane arriva a mordersi la coda è perché potrebbero esserci alcuni problemi. Tra le varie cause di questo comportamento potrebbero infatti esserci vermi o anche stress. A quel punto alcuni utenti hanno criticato la reazione divertita di Chiara Ferragni, che di certo potrebbe non essere a conoscenza delle reali motivazioni che si nascondono dietro a questo comportamento di Paloma.

Qualcuno spieghi a questa deficiente che non c’è proprio niente da ridere quando il cane si morde la coda, perché può avere i vermi o non star bene #fedez dovevi tenertela tu questa povera bestiola#ChiaraFerragni#influcirco pic.twitter.com/I9vzRJV7Hg — CXX333 (@FranziskaV) September 22, 2024

Nel mentre in questi giorni l’imprenditrice sta cercando di concentrarsi a pieno sui suoi figli e sulla sua carriera e a breve potrebbero esserci delle grosse sorprese per tutti i fan.