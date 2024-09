Come un fulmine a ciel sereno nella serata del 22 settembre è arrivata la notizia che ha lasciato tutti senza parole. È morta la mamma di Marco Mengoni. Il cantante a lei aveva dedicato il brano Luce.

Morta la mamma di Marco Mengoni

È una di quelle notizie che sono sempre difficili da apprendere, ma anche da rendere note. Per Marco Mengoni è la sua famiglia non si tratta di un momento facile da affrontare. Nella serata di domenica 22 settembre è morta la mamma del noto artista di Ronciglione, come si legge anche su TGCom24.

A dare l’annuncio per primi è una pagina gestita dai fan di Marco Mengoni “Ronciglione per Marco”. Qui è stato riportato quanto segue: “Siamo increduli, ci siamo salutati il 3 agosto, il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza”.

Marco Mengoni e sua mamma Nadia erano molto legati. Lei gli è sempre stata accanto nel corso della sua carriera e non ha mancato occasione di mostrargli tutto il supporto possibile. L’ha fatto fin dagli esordi, quando Marco è salito sul palco di X Factor. La signora Nadia è sempre stata il suo faro è l’ha spinto a non abbattersi e inseguire passo passo i suoi sogni.

Proprio a lei Marco Mengoni nel 2023 aveva dedicato la vittoria al Festival di Sanremo, quando ha presentato Due vite. In quell’occasione aveva dichiarato di voler riservare un pensiero speciale alla donna che l’aveva messo al mondo:

“Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate”.

Sempre a lei, era anche dedicata la canzone Luce, contenuta nell’album Materia. Spesso durante i concerti non ha mancato occasione di rivolgerle un pensiero attraverso le sue canzoni, pensiamo, per esempio, quando le ha dedicato Guerriero.

Novella2000 e Novella2000.it si uniscono al dolore di Marco Mengoni e della sua famiglia per la perdita della signora Nadia.