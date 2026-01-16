Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Chiara Ferragni presto potrebbe sbarcare su Netflix con una nuova serie. Lo show mirerebbe a ricostruire il procedimento giudiziario che ha coinvolto l’influencer.

Arriva la serie di Chiara Ferragni?

Sono ore di grande gioia, le ultime, per Chiara Ferragni. Dopo due anni non semplici, l’imprenditrice digitale è stata ufficialmente prosciolta dalle accuse di truffa aggravata e ha così messo un punto a questo difficile capitolo della sua vita. L’influencer dunque adesso potrà finalmente voltare pagina e lasciarsi poco a poco il passato alle spalle. Non sono mancate naturalmente le prime parole della Ferragni, che commossa e provata si è dichiarata sollevata ed entusiasta.

In attesa di scoprire quali saranno le sue prossime mosse, in queste ore Chiara è però tornata al centro del gossip. Stando a quanto ha fatto sapere Vanity Fair, pare che a breve l’influencer possa sbarcare su Netflix con una nuova serie tv. Stando a quanto si legge, lo show mirerebbe a ricostruire il procedimento giudiziario che ha coinvolto in questi anni l’imprenditrice digitale, che per la prima volta potrebbe raccontare la sua verità.

In attesa di saperne di più in merito a questa presunta serie Netflix, in rete si sta anche mormorando che Chiara Ferragni avrebbe dato forfait ad un noto programma televisivo. Secondo Dagospia, nei prossimi giorni l’influencer sarebbe dovuta essere ospite a Verissimo, per raccontarsi a cuore aperto nel corso di una lunga intervista con Silvia Toffanin.

All’ultimo momento però pare che l’incontro sia saltato, per volere della stessa Ferragni. Come è stato precisato, al momento non è però chiaro cosa sia accaduto e se le cose siano andate esattamente in questo modo. Nè Mediaset né lo staff di Chiara hanno infatti confermato i rumor, che al momento dunque sono da considerarsi tali.

