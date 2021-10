Chiara Ferragni mostra in anteprima le prime foto della sua nuova casa

1 La nuova casa di Chiara Ferragni

Solo pochi mesi fa sui social Chiara Ferragni ha annunciato che lei e Fedez stanno per cambiare casa! Come sappiamo attualmente i Ferragnez vivono in un bellissimo attico a CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Il loro appartamento come è noto si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid, e ha una grandezza di più di 350 metri quadrati. Tuttavia adesso Chiara e Federico sono pronti al trasloco, e in merito l’influencer aveva affermato:

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

Poco fa così sui social Chiara Ferragni per la prima volta ha mostrato in anteprima le foto della sua nuova casa. Il nuovo appartamento dei Ferragnez si trova sempre a CityLife, proprio di fronte alla loro attuale abitazione, e attualmente è ancora in fase di costruzione. Nelle immagini postata da Chiara infatti notiamo ancora la casa a uno stato grezzo, e solo tra pochi mesi sarà pronta per essere abitata!

