NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Primo compleanno da single per Chiara Ferragni, che festeggia in compagnia dei suoi due figli Leone e Vittoria

Giornata importante questa per Chiara Ferragni, che festeggia il suo 37esimo compleanno (il primo da single) insieme ai figli Leone e Vittoria.

Buon compleanno Chiara Ferragni

Non sono stati mesi semplici questi per Chiara Ferragni. Tuttavia di recente sembrerebbe che l’imprenditrice digitale stia cercando di superare le difficoltà che l’hanno travolta sia a livello professionale che personale e a oggi sta cercando di voltare finalmente pagina. Dopo la fine del matrimonio con Fedez infatti l’influencer è scomparsa per lungo tempo dalla circolazione ma adesso ha finalmente deciso di riprendere in mano la sua vita, ripartendo proprio da sé stessa.

LEGGI ANCHE: Fabio Maria Damato, manager della Ferragni, parla per la prima volta dopo il pandoro gate

Oggi intanto è una giornata importante e speciale per Chiara Ferragni. Come in molti di certo sapranno infatti l’imprenditrice festeggia il suo 37esimo compleanno, il primo da single, e per l’occasione centinaia di fan si sono uniti nel farle i loro migliori auguri. Ma non solo. Poco fa l’influencer ha postato su Instagram uno scatto in cui la vediamo insieme ai suoi figli Leone e Vittoria, mentre spegne felice le candeline. La Ferragni ha poi aggiunto un messaggio che non è passato inosservato. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno. Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Chiara Ferragni è dunque circondata dall’affetto della sua famiglia, dei figli, degli amici e di tutti i fan che non hanno mai smesso di supportarla. Non resta dunque che fare tanti auguri di buon compleanno all’imprenditrice digitale, con la speranza che possa vivere una giornata serena e in totale relax.