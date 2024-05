NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Ieri Chiara Ferragni ha festeggiato il suo compleanno e per l’occasione non è mancato un bellissimo party, al quale hanno preso parte gli amici dell’influencer. Di Fedez però ovviamente nemmeno l’ombra.

Compleanno da single per Chiara Ferragni

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Chiara Ferragni. L’influencer ha infatti festeggiato il suo 37esimo compleanno e sono stati a migliaia a inviarle i loro auguri. I fan hanno anche stupito l’imprenditrice digitale tappezzando le strade con dei cartelloni a lei dedicati e ovviamente il tutto è stato testimoniato sui social. Chiara nel mentre ieri ha festeggiato anche con i suoi figli Leone e Vittoria e su Instagram ha affermato:

“Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno. Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Questo tuttavia è stato un compleanno diverso dal solito per Chiara Ferragni. Per la prima volta dopo anni infatti l’influencer ha festeggiato senza Fedez, che ormai è sempre più distante. Dopo la separazione i rapporti tra i due si sono freddati e a oggi sembrerebbero esserci alcune tensioni. Ciò nonostante Chiara sta cercando di voltare pagina e proprio ieri sera c’è stata una bellissima festa di compleanno, alla presenza di tutti i suoi più cari amici, tra cui Diletta Leotta. Naturalmente del rapper non si è vista nemmeno l’ombra, nonostante qualcuno si aspettasse di vederlo arrivare. Grande assente anche Fabio Maria Damato, manager della Ferragni. La serata tuttavia si è svolta nel migliore dei modi e i festeggiamenti sono stati anche riportati sui social.

Pare dunque che la Ferragni abbia dato il via a una nuova fase della sua vita e a lei facciamo un grande in bocca al lupo.