Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Stando a quanto si mormora in rete nelle ultime ore, pare che per l’edizione del 2025 Ilary Blasi possa tornare alla conduzione de L’Isola dei Famosi.

Il retroscena su Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi

Quest’anno ci sono state delle grandissime novità per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, a partire ovviamente dalla conduzione. Dopo tre edizioni infatti Ilary Blasi ha lasciato il reality show, che è stato così affidato alla bravissima Vladimir Luxuria. La neo presentatrice ha dunque accettato di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e sta dando il massimo per non deludere le aspettative del pubblico. Qualcosa tuttavia non avrebbe convinto i vertici Banijay, la società proprietaria del format della trasmissione, che così in queste ore sembrerebbero aver avuto un incontro con Mediaset.

Pare infatti, come rivela TvBlog, che l’azienda stia già decidendo il da farsi per la prossima edizione del reality, che potrebbe tornare in onda su Canale 5 anche nel 2025. Ma in cosa consisteranno i cambiamenti? Stando al noto portale, proprio nella conduzione.

Stando a quanto si legge infatti Ilary Blasi potrebbe tornare al timone de L’Isola dei Famosi. Sembrerebbe che Battiti Live, che è stato affidato alla presentatrice romana, sarà un vero banco di prova per la scelta finale di Mediaset. Ma non è finita qui. Sempre secondo TvBlog pare che Banijay voglia ardentemente il ritorno della Blasi, al punto da valutare anche richieste di altre reti. La società infatti starebbe valutando l’ipotesi di trasferire il reality show altrove, portando con sé Ilary.

Attualmente dunque sembrerebbe che l’edizione 2025 sia confermata, a prescindere o meno dalla messa in onda su Canale 5. Nel mentre precisiamo che a oggi da parte dei vertici Mediaset non sono arrivate conferme in merito a queste indiscrezioni. Le voci di corridoio dunque al momento vanno prese con le pinze.