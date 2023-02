Quanto costa il primo abito indossato da Chiara Ferragni alla Finale di Sanremo 2023

Sanremo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

L’abito con busto dorato indossato da Chiara Ferragni alla Finale di Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha veramente incantanto e ha anche fatto molto parlare con i suoi abiti “manifesto”. Nelle due serate in cui è stata presente (la prima e l’ultima) l’influencer ha indossato dei capi che nascondevano un messaggio importante e significativo inerente alla figura della donna.

Molta curiosità ha suscitato il primo che la Ferragni ha indossato alla Finale del Festival: un vestito blu con busto dorato che aveva scolpiti i seni. Come lei stessa ha scritto sul suo profilo Instagram, la rappresentazione di questo abito è “La donna e madre guerriera”. Lei ha spiegato: “Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri”. Il tema è: “La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto”.

Si tratta di un abito realizzato dal brand Schiapparelli ed è stato pensato dal direttore artistico del brand Daniel Roseberry. L’abito è caratterizzato da un busto dorato in cui è stato scolpito il petto di una donna con un lucchetto che fa da collana. Quest’ultimo è fatto di resina metallizzata e poi placcata in oro. Il vestito termina con una sottoveste in seta blu.

Le persone si sono quindi chieste quanto possa costare un abito del genere. Ed è difficile dirlo, dato che si tratta di un capo fatto su misura proprio per Chiara Ferragni. Ma come riporta il sito Webboh, possiamo fare un’ipotesi. Un abito di seta di Schiapparelli costa 4500 euro. Il busto scultura potrebbe invece superare i 5000 euro. Sul sito infatti c’è una cosa simile, ma più piccola, che costa 4900 euro. Insomma questo abito potrebbe avere un costo che potrebbe superare i 10 mila euro.