Il diario di Chiara Ferragni

La scuola sta per iniziare di nuovo, il mese di settembre più vicino. I genitori e gli allievi si stanno affrettando per fare gli ultimi acquisti di tutto il materiale che servirà tra i banchi. Tra questi possiamo pensare agli astucci, le matite, i quaderni normali e ad anelli e anche i diari. Proprio di quest’ultimo oggetto parliamo oggi, in particolare. Chiara Ferragni, infatti, sta pubblicizzando la linea creata con il suo brand. In queste ultime ore ha caricato nelle sue Stories la foto del diario fluffy. Nella sezione “dettagli” del sito leggiamo:

Diario/Agenda 16 mesi formato 13 x 18 cm con cofanetto, caratterizzato da una copertina fluffy in peluche rosa e dalle iconiche patch Eye Star. Nella confezione anche un set di adesivi gommosi 3D.

Il colore è rosa e il prezzo è di 24,90 euro. Ma i veri fan di Chiara Ferragni, probabilmente, vorranno sapere anche i prezzi di tutti gli altri articoli presenti sul portale online. Si passa poi all’Astuccio/Pochette, disponibile in 4 colori (azzurro, rosa, verde fluo e arancione), il cui prezzo è di 25,43€. Tra le novità c’è anche la nuovissima penna multicolor con logo Eyelike e inchiostro profumato, che costa 7,90€. Non manca anche la penna Fluffy, il cui prezzo è di 4,90€.

Il diario fluffy di Chiara Ferragni

Nella nuova collezione scuola di Chiara Ferragni c’è anche il set di tre matite, il cui costo è di 8,90€. Immancabili anche i set di gomme da cancellare (disponibili in due versioni diverse), il cui prezzo parte dai 4€. Disponibile anche il Set Righello + Temperino + Matita, che costa 9,90€. Non mancano naturalmente i nuovi Notebook, che costano 17,90€. A tornare sono anche i maxi quaderni a spirale, che lo scorso anno andarono a ruba, il cui prezzo per la confezione di 4 pezzi è di 19,84€. Seguiteci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.