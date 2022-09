1 Il costo della maglia della figlia di Chiara Ferragni

Fino a pochi giorni fa Chiara Ferragni, Fedez e i loro due bambini si trovavano a Ibiza in vacanza. Hanno infatti affittato una villa molto grande con all’esterno anche una piscina e all’interno una sala da bowling privata. Ogni giornata, come al solito, è stata documentata tramite la fotocamera dei cellulari. Anche le imprese più rischiose come quella di farsi un selfie su una delle punte più alte dell’isola senza protezioni. Uno dei tanti weekend, però, lo hanno passato con Leone e Vittoria. Si sono recati, infatti, in un ristorante dotato di fattoria e qui i bimbi hanno potuto giocare con gli animali.

Ad attirare l’attenzione dei follower ci ha pensato, in questo caso, la simpatica Vittoria. La figlia più piccola della coppia, infatti, si è trovata subito a suo agio. Ciò che è saltato all’occhio, però, è stato l’outfit che mamma Chiara ha scelto per lei. Si tratta di abiti griffati. La t-shirt bianca con il logo di Versace in versione multicolor, modello a maniche corte e la chiusura laterale con bottoni a pressione costerebbe ben 120 euro. Questo quanto riporta anche il sito FanPage. Una cifra particolarmente alta. Non potevano anche mancare, per completare il look, dei sandaletti rosa firmati Pom d’Api e il cappellino di paglia a forma di gattino-orsetto.

L’outfit di Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

A voi piace il look della piccola Vittoria? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, ricordiamo che ieri è stato il quarto anniversario di matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. I due si sono scambiati dei tenerissimo auguri sui social. La sera, poi, hanno festeggiato andando fuori con un a cena al lume di candela. Andiamo, ora, a rivedere le dediche. Continuate a leggere…