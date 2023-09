NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Settembre 2023

Dopo aver vinto ai VMA’s 2023, i Maneskin si esibiscono a Times Square a New York con un concerto a sorpresa

Non si arresta il successo dei Maneskin. Sappiamo bene che nel corso degli ultimi due anni la band romana ha conquistato il mondo intero, scalando anche le classifiche oltreoceano e diventando tra gli artisti più amati e seguiti del momento. A breve intanto ripartirà il tour mondiale degli ex protagonisti di X Factor, che gireranno l’America, l’Australia e anche il Giappone con una serie di live evento che sono attesissimi (alcuni dei quali sono già sold out).

Nel mentre pochissimi giorni fa, Damiano David e i suoi compagni hanno vinto ai VMA’s 2023 nella categoria “Best Rock”, grazie al brano The Loneliest, tratto dall’album Rush, che è stato un vero successo. Nel corso della serata il gruppo ha infiammato il pubblico con un’esibizione da capogiro, che ha conquistato anche Taylor Swift, che ha mandato un bacio proprio a Damiano. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere.

I Maneskin infatti si sono esibiti con un concerto a sorpresa a Times Square, una delle piazze più celebri di New York e del mondo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno così voluto sorprendere e ringraziare i fan che in questi mesi li hanno sostenuti e supportati passo dopo passo, con uno show che promette di rimanere nella storia. Ad accorrere al concerto sono state così migliaia di persone, e naturalmente i video di questo live a sorpresa hanno fatto il giro del web.

THE DRIVER▪️September 15, 2023;

Times Square Pop Up – New York City, USA.💘 © renfairebarbie pic.twitter.com/pk0KQx9ltR — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) September 15, 2023

La band sul palco ha proposto alcuni degli ultimi successi, e la folla ha acclamato i quattro musicisti, che ormai sono nell’Olimpo della musica. Gli ex volti di X Factor intanto si godono questo meritato successo, e senza dubbio anche nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori sorprese per tutti i fan.