NEWS

Andrea Sanna | 2 Giugno 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e i ricavi delle società

Imprenditrice a tutto tondo Chiara Ferragni è proprietaria di tre società. Fenice, interamente sua, Sisterhood, che condivide con le se sorelle, mentre Tbs Crew divisa: il 32,5% a capo di Sisterhood, il 40% ad Alchimia, il 13,75% a N1 e 13,75% a Esuriens.

Il Sole 24 Ore rende noto che i ricavi di Fenice e Tbs Crew menzionate in precedenza, sono raddoppiati nel 2022: “Fenice ha chiuso il 2022 con ricavi per 14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, in crescita, rispettivamente, del 115% e del 134% sul 2021. (…) Per la Tbs Crew i ricavi netti sono passati dai 7,1 milioni del 2021 a 14,6 milioni del 2022 (+105%)”.

Il general manager che affianca Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, ha fatto sapere che effettivamente il trend è in crescita anche nel 2023. Stando alle sue dichiarazioni il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, mentre quello di Tbs Crew intorno ai 18,9 milioni. A riguardo si sono detti davvero molto soddisfatti.

Chiara Ferragni dunque sembra essere davvero molto soddisfatta di quanto svolto fino a questo momento. E a quanto pare ha in serbo altri nuovi progetti che pian piano svelerà al proprio pubblico, di cui sembra essere molto soddisfatta.