NEWS

Andrea Sanna | 2 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Dissapori a L’Isola dei Famosi

Daytime particolarmente scoppiettante quest’oggi a L’Isola dei Famosi. Helena Prestes è stata nuovamente nel mirino dei concorrenti e ne è nata un’accesissima discussione con parte di essi. Partiamo con il dire che il modo di fare della modella è spesso stato preso criticato dai naufraghi. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? A essere particolarmente duri con lei Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero.

Tutto è cominciato durante la divisione del pasto. I partecipanti de L’Isola dei Famosi grazie alle prove ricompensa hanno ottenuto dei fagioli e riso, che hanno così deciso di cuocere e dividere in parti uguali. Andrea ha chiamato l’attenzione di tutti per avvicinarsi a prendere la propria porzione. Helena dal canto suo ha subito preso le distanze e, confabulando con Nathaly, ha confessato di non voler spartire nulla con gli altri. La Caldonazzo quindi l’ha invitata a non pensarci, provando a tranquillizzarla. Ma a poco è servito.

Quando è arrivato il turno di Helena, mentre Marco la serviva, Andrea ha suggerito al concorrente: “Raso”, spiegandogli come mettere il riso, proprio per dividerlo in parti eque per tutti. Il modo di fare di Lo Cicero è stato visto da Helena come un attacco e per questo ha preso le sue cose e si è allontanata sbruffando. Andrea ha tentato di farle capire il suo punto di vista, mentre lei sembrava non volerne proprio sapere.

“A scuola si ascolta il maestro. E allora ascolta e guardami. Maleducata”, ha sbottato Lo Cicero. Dall’altra parte la naufraga de L’Isola dei Famosi borbottando ha detto che avrebbe aspettato la sua parte e se ne sarebbe andata via di lì: “Non riuscivo a mangiare perché non mi sono sentita a mio agio. Così ho aspettato il secondo giro”.

E proprio qui che c’è stato l’ennesimo scontro con Andrea: “Sei tu il maleducato. Non mangio mai qui. Che odio, persona di mer**”. Intanto Andrea ha sbottato: “Non capisce un c***o. I giri poi non erano finiti. Uno deve insegnarle l’ABC. Ha voluto mettersi da parte, non può stare con due piedi dentro una scarpa. O stai con noi oppure no. Deve prendere delle decisioni ed essere coerenti”. Lo Cicero si è poi confrontato con gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi che gli hanno dato ragione.

Altra parentesi poi legata ai cocchi, quando Helena ha lamentato dell’assenza di uno di essi. Marco l’ha accusata di averli mangiati tutti e lei ha negato. “Mancano tre giorni alla puntata e inizia con queste storie. Si è messa da parte per fare tutto da sola? Bene, allora ti diamo un cocco”. Anche gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno difeso Mazzoli e accusato Helena di poca condivisione.

La discussione è continuata per un bel po’: “Ho conosciuto false e vittime come te in vita mia. Vuole far passare gli altri per quello che non sono”, ha sferrato Andrea. In un confessionale Marco invece ha aggiunto: “Lei vuole fare il Raz Degan dei poveri. Ma dove vuoi andare? Non sei una sua unghia e non sei bella come Belen Rodriguez. Less less”.

Ci sarà modo di chiarire? Helena riuscirà a trovare un punto d’incontro con i concorrenti de L’Isola dei Famosi?