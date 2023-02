Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Poco fa è finalmente partito il Festival di Sanremo 2023, e già tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo. Questa sera come sappiamo ad arrivare per la prima volta al Festival della canzone italiana è stata anche Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi stasera e sabato, durante la finalissima. Già questa mattina l’imprenditrice digitale è arrivata in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, e nel corso della chiacchierata ha rivelato perché solo quest’anno ha deciso di accettare l’offerta di Amadeus, e in merito ha affermato:

“Ho accettato quest’anno dopo tre richieste di Ama perché mi si rompeva il cuore ogni anno a dire che non ero pronta. Ma Ama ha rivoluzionato il Festival. E ho pensato che forse dovevo parteciparci anche io mettendomi in gioco in questa sfida sperando di fare qualcosa di positivo”.

Poco fa così Chiara Ferragni ha debuttato a Sanremo 2023 e per la prima volta è salita sul palco dell’Ariston. Sui social nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione di Fedez, che dal suo hotel sta seguendo la prima puntata della nuova edizione della kermesse musicale. Il cantante, che nel mentre oggi ha lanciato il suo podcast Muschio Selvaggio su Rai 2, ha così commentato l’ingresso di Chiara a Sanremo e ha affermato con ironia:

“Quella è mia moglie, ho fatto dei figli con questa signora”.

Fedez commenta l’ingresso di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 pic.twitter.com/CbpArUmDEi — disagiotv (@disagio_tv) February 7, 2023

La reazione di Fedez all’ingresso di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 ha fatto divertire il web e sui social non sono mancati tanti commenti simpatici. Ma come ci stupirà l’influencer nel corso della serata? Non resta che attendere per scoprirlo.