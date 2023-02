Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Questa sera Amadeus ha fatto una gaffe in diretta al Festival di Sanremo 2023 con uno dei concorrenti in gara

La gaffe di Amadeus a Sanremo 2023

Questa sera il pubblico del Festival di Sanremo ha potuto assistere alla prima gaffe dell’edizione del 2023. La prima serata si è aperta con l’ingresso storico del Presidente della Repubblica al teatro Ariston. In seguito ha recitato il suo monologo Roberto Benigni, il quale ha rivelato anche in che modo e perché è nato il Festival. Successivamente ha avuto inizio la gara vera e propria con i primi 14 Big. Ad aprire le danze è stata Anna Oxa, per poi passare a Mr Rain e anche a gIANMARIA.

Al termine del brano di gIANMARIA, Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi e incita il pubblico portandolo ad applaudirlo. Purtroppo, però, facendolo sbaglia nome e afferma: “Sangiovanni!”. Il conduttoreha scambiato l’attuale Big con l’ex concorrente di Amici che ha partecipato lo scorso anno al Festival, il quale ha diretto sempre Amadeus. Il presentatore tenta a rimediare all’errore rivolgendosi a Morandi: “Nelle prossime serate salirà sul palco Sangiovanni, per cantare la versione rivisitata di Fatti Mandare dalla mamma insieme a Gianni Morandi. Sarà uno dei momento più belli del Festival, per questo ci tenevo a dirlo“

La motivazione di Amadeus, tuttavia, non ha convinto il pubblico di Sanremo 2023. Alcuni ci hanno creduto, mentre altri hanno pensato lo abbia fatto intenzionalmente a causa del FantaSanremo. Questo gioco ha cominciato ad prendere sempre più piede dall’anno scorso e quest’anno centinaia di migliaia di persone hanno creato la propria squadra. Per altri ancora, invece, si tratta di una semplice gaffe.

