NEWS

Nicolò Figini | 30 Maggio 2023

Chiara Ferragni

La reazione di Chiara Ferragni

Come sappiamo, molto spesso, Fedez condivide parti della sua vita privata soprattutto per quanto riguarda i suoi figli. Tante volte i fan possono divertirsi guardando le frasi più simpatiche o i comportamenti più divertenti di Vittoria e Leone. Protagonista di questa nuova storia è il primogenito, il quale stava scorrazzando in giro per casa vestito da Spider-Man. Il padre lo ha filmato mentre stava giocando. Ha cominciato ballando e poi è andato a prendere una borsa di Chiara Ferragni.

Qui sotto possiamo vedere il video in questione. Il bambino arriva di corsa da Federico e gli chiede: “Facciamo finta che tu rubavi una borsa?”. Ovviamente il papà sta al gioco e afferma: “Va bene, ho rubato la borsa di una vecchia signora. Spider-Man, è di una vecchia signora“. Quando Leone ritorna, allora, gli salta addosso scatenando le risate dei genitori.

Ma qual è stata la reazione di Chiara Ferragni? L’influencer non gli ha vietato di giocare con il suo accessorio, ma gli ha fatto solo una piccola raccomandazione: “Attento a non rovinarla però“.

Anche Chiara è stata protagonista di divertenti momenti sul web. Sul suo profilo TikTok, per esempio, ha registrato dei video in cui usa la voce del marito. Nonostante il contenuto sia molto simpatico, la frase utilizzata deriva da un momento della loro vita carico di tensione.

Nel terzo episodio della serie TV, Fedez e Chiara Ferragni sono dal terapista e a un certo punto scoppia un litigio perché il rapper usa la parola “crisi” in un discorso riferito alla coppia. L’influencer replica: “Sicuramente si deve parlare di qualcosa, però ti avevo detto di non usare la parola crisi. Ho detto solo di non parlare di questa cosa, in generale“. Il rapper risponde molto infastidito:

“No, di quella cosa lì non stiamo parlando. Stiamo parlando di un’altra cosa. Fai tu, mi sono già rotto i cog**ni. Mi ha detto che avevo detto una parola che non dovevo dire… Mi sembra che dobbiamo parlare di altro. Non è un problema. Mi girano i cog**ni che mi dica di non dire determinate parole“.

Fedez, quindi, esce dalla stanza e solo dopo che rientra in studio afferma: “Ma soprattutto, la domanda è… Scusatemi, la faccio a tuti i due. Ma cosa ca**o stiamo qua a fare?”. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.