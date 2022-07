1 La replica di Chiara Ferragni

Nelle ultime ore una nuova polemica ha coinvolto Chiara Ferragni. Come sappiamo in queste settimane l’influencer si sta godendo dei giorni in relax dopo mesi di duro lavoro e naturalmente come sempre le sue vacanze sono testimoniate sui social. Ciò nonostante un recente TikTok postato dall’imprenditrice digitale ha dato il via a una lunga polemica sul web. Tutto è iniziato quando la Ferragni ha pubblicato un trend, naturalmente ironico (nonostante non tutti l’abbiano capito) che recitava: “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir”. A quel punto Chiara ha anche usato un iconico audio di Kim Kardashian durante una puntata di Saturday Night Live, in cui si sente la modella americana affermare: “Ew, this is so cringe. Guilty”, ovvero “Questo è così cringe. Colpevole”.

Sui social così gli utenti si sono letteralmente divisi. Mentre la maggior parte delle persone ha capito l’ironia dell’influencer, tanti altri l’hanno duramente attaccata, facendo notare come rubare negli hotel sia un reato. Nelle ultime ore così sul web non si è parlato d’altro, al punto che poco fa Chiara Ferragni è stata costretta a intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Con un video postato su TikTok, la moglie di Fedez si è ripresa mentre mima una voce che afferma: “Divertente? Sì, ma non divertente, ahahah. Divertente strano”. Alla clip è stata poi accompagnata la seguente didascalia:

“Quando creano la polemica sul “furto” di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”.

Chiara Ferragni ha così messo a tacere coloro che l’hanno criticata con poche parole. Qualche ora fa intanto l’imprenditrice digitale ha svelato come mai ha scelto i nomi Leone e Vittoria per i suoi due figli. Rivediamo le sue dichiarazioni.