Chiara Ferragni riapre i commenti su Instagram (ma lo spazio non è aperto a tutti)

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

Su Instagram Chiara Ferragni riapre ai fan i commenti e dunque la possibilità di interagire con lei, ma non per tutti…

Su Instagram Chiara Ferragni ha apportato una nuova modifica al suo account. Nei giorni scorsi aveva eliminato la possibilità di commentare i suoi post. Adesso, invece, l’imprenditrice digitale ha posto rimedio: solo ad alcuni è concesso questo privilegio.

Chiara Ferragni è tornata a farsi vedere su Instagram. Di tanto in tanto l’influencer tra storie e post racconta le sue giornate ai follower. Il tutto a seguito del caos mediatico denominato Pandoro gate che l’ha travolta, così come le recenti accuse di truffa che si sono allargate anche per le uova di Pasqua e le bambole.

L’imprenditrice dopo essersi già esposta pubblicamente ha preferito non commentare più la vicenda, concentrandosi piuttosto sul suo lavoro e aspetti legati alla sua vita privata. Anche la cura sui social è molto cambiata e dopo il polverone Chiara Ferragni ha preso una drastica decisione: chiudere la possibilità di commentare i suoi post. Per diversi giorni ha portato avanti questa linea. Ma ora qualcosa sembra essere cambiato.

Nell’ultimo post che vedete qui sotto, infatti, Chiara Ferragni ha mostrato come sono cambiati i suoi capelli a distanza di quasi un anno. I più attenti hanno notato però un dettaglio molto interessante. La moglie di Fedez infatti ha deciso di porre una modifica ulteriore al suo account. Ora a poter commentare ciò che pubblica sono solo poche persone. Notiamo infatti come sia notevolmente calato il numero di messaggi a lei rivolti. Questo perché probabilmente l’influencer sta cercando di evitare gli hater, pronti a puntare il dito contro di lei.

È aperta a tutti, invece, la possibilità di poter lasciare i like ai post pubblicati.

Quindi probabilmente per un po’ non è escluso che Chiara Ferragni possa continuare a mantenere questa linea, almeno per quel che riguarda i post. Diverso invece il discorso per le storie di Instagram. Qui tutti, almeno per ora, hanno modo di poter interagire con lei. Cambierà anche questo?