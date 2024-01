Fiordaliso si schiera dalla parte di Beatrice e attacca Perla: “Non è vero che in Casa fai tanto”

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

In puntata Fiordaliso prende una posizione: si schiera dalla parte di Beatrice e attacca Perla: “Non è vero che fai tanto in Casa”

Al Grande Fratello Fiordaliso nello scontro tra Beatrice e Perla si è schierata totalmente dalla parte dell’attrice. Secondo lei infatti l’ex volto di Temptation Island non sarebbe così propensa nello svolgere le faccende domestiche come dire.

Fiordaliso attacca Perla

Il momento delle nomination è sempre molto seguito dai telespettatori del Grande Fratello, poiché molto spesso grazie alle confessioni degli inquilini nascono nuove dinamiche. Ed è ciò che è accaduto ieri tra Fiordaliso e Perla Vatiero.

Tutto è nato dallo scontro tra quest’ultima e Beatrice Luzzi, con l’attrice che ha lamentato come in realtà la Vatiero non si renda così utile nelle pulizie come dice di fare. Da questo ne è nato un diverbio che ha spaccato in due gli equilibri della Casa e Fiordaliso si è schierata dalla parte proprio di Beatrice.

Anche durante le nomination la cantante non ha avuto dubbi dal voler nominare Perla Vatiero. Attraverso i piramidali e il “nero sincero”, Fiordaliso ha fatto la sua nomination palese: “Io voto Perla. Se ho paura di Perla? No. È un voto per dirle di fare un po’ di più in Casa. Perché non è vero che tu in Casa fai tanto, diciamoci la verità. E poi Perla una delle poche con le quali parlo meno. Lei è molto chiusa nel suo gruppo e con me parla meno”.

Perla Vatiero apprese le ragioni di Marina Fiordaliso si è difesa, ma non ha comunque convinto la sua compagna d’avventura.

Anche in altre occasioni della serata però, come detto, ci sono stati diversi battibecchi tra Fiordaliso e Perla Vatiero. Mentre la maggior parte degli inquilini difendevano la gieffina partenopea, la cantante si è alzata in piedi (piuttosto seccata) per ribattere alle sue parole.

Fiordaliso come potete ascoltare da questi video infatti ha trovato poco sincero l’atteggiamento degli altri concorrenti, invitandoli a dire la verità. Al contempo ha attaccato anche Perla Vatiero e ha ribadito che, secondo il suo modo di vedere, non sia tra coloro che svolgono maggiormente le faccende domestiche.

Da questi due video, come detto, Fiordaliso non si è risparmiata non solo su Perla Vatiero ma anche sugli altri concorrenti.

Un discorso che potrebbe essere tirato avanti nel corso della settimana e far nascere ancora delle nuove dinamiche tra i concorrenti!