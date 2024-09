A distanza di pochi giorni dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, in queste ore è stato rivelato il nome di uno dei concorrenti Nip.

Chi è il concorrente Nip del Grande Fratello

Mancano solamente due settimane alla partenza ufficiale del Grande Fratello e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show. Anche la nuova edizione sarò condotta da Alfonso Signorini, che verrà affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Attualmente c’è ancora molto silenzio sul cast di concorrenti, che sarà composto da personaggi Vip e Nip. In rete naturalmente non mancano le indiscrezioni ma solo nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Biccy ha infatti rivelato in esclusiva il nome di uno dei concorrenti Nip della prossima edizione. Ma chi è dunque il primo gieffino non famoso del reality show?

Il suo nome è Michael Castorino e stando a quanto si legge tra qualche giorno varcherà la porta rossa del Grande Fratello. Il giovane ha frequentato il liceo artistico e ha sempre avuto una passione per i bambini e la recitazione. Michael tuttavia non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Come fa sapere il portale infatti ha lavorato in tv ed è apparso in vari spot pubblicitari. Castorino per di più ha aperto insieme a un’amica un’agenzia che si occupa di animazione per bambini, ‘Il Mondo di MeG’.

Insomma pare dunque che Michael farà parte del cast della nuova edizione del reality show più spiato di sempre. Nel mentre in questi giorni fervono gli ultimi preparativi in occasione della prima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 16 settembre. Ma cosa accadrà e chi saranno gli altri concorrenti? Non resta che attendere per saperne di più.