Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2023

Chiara Ferragni

La replica di Chiara Ferragni al suo hater

Nel corso degli anni il web ha imparato ad apprezzare e a conoscere Chiara Ferragni. Come è noto l’imprenditrice digitale ama condividere con i suoi fan i momenti più belli della sua vita privata e i traguardi più importanti della sua carriera. Milioni in tutto il mondo i follower che supportano e sostengono l’influencer passo dopo passo, tuttavia spesso non mancano numerosi commenti da parte degli hater. In diverse occasioni infatti le malelingue del web hanno criticato duramente Chiara e la sua famiglia. Solo nelle ultime ore per di più è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

La Ferragni infatti, con un video postato sui suoi social, ha deciso di replicare al commento di un hater. La persona in questione ha infatti commentato un post dell’imprenditrice digitale, affermando: “Sei la rovina delle adolescenti”. A quel punto Chiara, con un simpatico video, ha deciso di intervenire, mettendo a tacere il suo hater.

Nel mentre pochi giorni fa Chiara Ferragni ha rotto il silenzio dopo che Fedez ha fatto luce sui suoi problemi di salute. L’influencer ha così svelato le sue fragilità e con un lungo e toccante post ha affermato: “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima. Mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre”.

Ma non è finita. La Ferragni ha anche aggiunto: “A volte ho provato anche dello sconforto, trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia”.