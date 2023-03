NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

Amici 22

In queste ore sul web è spuntato un video in cui si vedono Megan e Raimondo Todaro ballare insieme prima di Amici 22

Megan e Raimondo Todaro prima di Amici

Per il second anno consecutivo Raimondo Todaro è un insegnante della scuola di Amici. Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano e adesso gli allievi devono prepararsi alla fase del Serale. Tanto non sono riusciti ad arrivarci e tra questi abbiamo visto anche, per esempio, Eleonora Cabras:

“Il potenziale ce l’hai, ma il lavoro che dobbiamo fare non ce la facciamo a farlo qui con il tempo che abbiamo. Mi piace come ballerina, ma andare avanti non avrebbe senso. Non devi mollare, continua a studiare. Capito?“.

Tra coloro che, invece, sono riusciti a passare c’è Megan. La ballerina, fino a qualche settimana fa era sotto la guida di Raimondo Todaro. a un certo punto, però, la giovane ballerina ha affermato di non sentirsi compresa del tutto dal suo insegnante e ha domandato di poter lavorare con Emanuel Lo. La sua richiesta è stata accettata e grazie a lui ha potuto accedere al Serale.

Forse, però, non tutti sanno che Megan e Raimondo hanno un passato alle spalle. L’allieva di Amici, infatti, conosce da tempo il professore e hanno anche già ballato insieme. Sul web si è diffuso un video, disponibile anche qui sotto, dove possiamo vederli mentre si scatenano sulle note di un ballo latino americano. All’interno di una palestra, a piedi scalzi, si muovono a ritmo di musica.

Voi li avevate già visti ballare insieme? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Raimondo Todaro e tutte le anticipazioni sul Serale che vi forniremo nelle prossime settimane.