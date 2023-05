NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2023

Uomini e donne

La dedica di Rosa Perrotta

Sono trascorsi alcuni anni da quando Rosa Perrotta ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show di Maria De Filippi. Proprio in quell’occasione l’influencer fece la conoscenza di Pietro Tartaglione, che fin dal primo momento conquistò la sua attenzione e il suo cuore. I due così poco a poco si innamorarono, fino a lasciare la trasmissione insieme. Da quel momento la coppia ha dato il via a una bellissima storia, che dura ancora oggi, e dal loro amore sono nati anche due figli, Domenico e Mario Achille. Nonostante un periodo di crisi, qualche anno fa, a oggi i due sono ancora innamorati e complici, e solo poche ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione infatti hanno festeggiato i 6 anni insieme, e proprio per questa importante giornata sui social è arrivata la dedica dell’ex tronista per il suo compagno. Queste le parole dell’influencer, che hanno emozionato i fan della coppia, e non solo:

“6 anni fa succedeva :’MI MERITO UN AMORE CHE SI CHIAMI PIETRO’. 6 anni dopo cantiamo una canzone in macchina, ci emozioniamo e corriamo con gli occhi lucidi a casa dai bambini. Boh, credeteci, litigate, odiatevi, ditevi le peggiori cose…ma non smettete mai di crederci. +6”.

La dolce dedica di Rosa Perrotta per Pietro Tartaglione ha commosso il web, e in breve il post dell’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il giro dei social. La coppia dunque ancora oggi, a 6 anni dalla scelta, sembrerebbe essere più innamorata che mai, e loro va il nostro più grande in bocca al lupo.