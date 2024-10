La Procura di Milano nella giornata di ieri 4 settembre ha reso nota la notizia della chiusura delle indagini sul “Pandoro-gate”. Chiara Ferragni intanto dopo le parole dei suoi avvocati è tornata sui social e ha deciso di rompere il silenzio.

Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social

Si pensava probabilmente in un momento di silenzio più lungo da parte di Chiara Ferragni, ma è bastato il tempo di qualche ora, il tempo di fare ritorno in Italia! Il tutto dopo l’evento che l’ha vista protagonista in Grecia, ad Atene, per l’apertura del negozio di make-up del suo brand.

La Ferragni, almeno apparentemente, non sembra aver risentito del colpo per la chiusura delle indagini da parte della Procura di Milano. Procura che ha confermato e ufficializzato nei suoi riguardi l’accusa di truffa aggravate per le operazioni commerciali di cui si parla da un po’ di tempo. L’influencer, che è certa della sua innocenza, come spiegato dai suoi avvocati, non ha potuto mancare alla festa dedicata al suo amico.

A testimoniare il tutto è stata la stessa Chiara Ferragni sui social network. Sebbene in alcune storie non sia comparsa direttamente lei, l’imprenditrice digitale si è recata in una baita molto elegante dove ha trascorso la serata, circondata dalle persone care. Per quanto abbia voluto regalare leggerezza ai suoi follower, c’è chi pensa che lo faccia per esorcizzare l’ansia e chi per mostrarsi sicura, nonostante tutto.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Anche nella giornata di oggi Chiara Ferragni ha mostrato la sua giornata di relax, in un weekend che a quanto pare sembra voler trascorrere in Friuli Venezia Giulia. Attendiamo dunque nuovi sviluppi, ma nel mentre facciamo il punto…

La nota della Procura e la reazione della Ferragni

Come detto nella giornata di ieri è arrivata la nota della Procura di Milano:

“Le indagini hanno permesso di ricostruire la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, volte a indurre in errore i consumatori in ordine al collegamento tra l’acquisto dei prodotti pubblicizzati e iniziative benefiche”

Gli avvocati di Chiara Ferragni dopo la chiusura delle indagini per truffa aggravata, sono intervenuti:

“Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom. Avvieremo al più presto un confronto con i Pubblici Ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda”.

Al momento quindi queste sono le notizie emerse. Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà da qui a venire.