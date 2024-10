A Tale e Quale Show, Pupo ha stroncato Anna Tatangelo dopo l’esibizione di Giulia Penna (che ha imitato la cantante): “La riconosci perché canta le canzoni di Gigi D’Alessio”. La reazione di Anna sui social.

Pupo su Anna Tatangelo: “La riconosci per D’Alessio”

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, come giudice speciale è intervenuto Pupo e, insieme a lui, Enrico Brignano.

Se a Verdiana è spettato il personaggio di Lady Gaga (e si è commossa a fine esibizione), non è stata di certo più facile per altri, da Carmen Di Pietro a Thomas Bocchimpani e così via. Anche Giulia Penna ieri è arrivata sul palco vestendo i panni di Anna Tatangelo. Ed è proprio su questa performance che Pupo ha avuto parecchio da dire.

Ci ha tenuto a precisare che non aveva da discutere sul talento di Anna Tatangelo, ma pensa sia una cantante con una voce non proprio riconoscibile ma piuttosto per le canzoni che canta, per poi fare alcuni esempi. Ne ha riconosciuto una gran voce e ne ha fatto un commento tecnico personale:

“(…) Sempre portata però allo stupire con l’acuto, con l’urlo diciamo. Io amo più le cose colorate, diverse, più morbide, il canto diverso. Quindi le canzoni in questione sono di effetto, ma non sono le mie preferite“.

Alessia Marcuzzi si è sentita in dovere di fare notare a Pupo che in quel momento si stava parlando di Giulia Penna e non di Anna Tatangelo e avrebbe dovuto giudicare quanto visto. Il cantante e giudice speciale, però non ne ha voluto sentire e ha proseguito per la sua strada:

“Ho detto, le canzoni sono d’effetto e tutto quello che volete, ma non sono le mie preferite. Lei canta bene e lo sentono tutti, è stata molto brava. La canzone è di D’Alessio, si capisce. Tu riconosci la Tatangelo perché lei canta le canzoni di D’Alessio. E ora arrivo al punto. Fare la Tatangelo significa imitare una che canta molto bene e basta. Tu hai cantato molto, molto bene, ma per me l’emozione è un’altra cosa. Spero di essermi spiegato. Panariello non ha capito bene? Perché lui fa il comico“.

Pupo e il dissing che non ti aspetti "La Tatangelo la riconosci perché canta le canzoni di D'Alessio. È una che canta bene ma l'emozione è un'altra cosa" #taleequaleshow pic.twitter.com/Nbik4h026G — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 4, 2024

Le parole di Pupo hanno diviso i telespettatori e il suo giudizio ha attirato anche diverse critiche da parte di alcuni, che si sono detti contrariati dal suo metro di giudizio e parole. In molti si sono detti d’accordo con le parole di Alessia Marcuzzi, che l’ha ripreso consigliandogli di concentrarsi sull’esibizione di Giulia anziché parlare di Anna Tatangelo.

La reazione di Anna Tatangelo

I più si domanderanno giustamente qual è stata la reazione di Anna Tatangelo dopo le parole di Pupo a Tale e Quale Show. Ebbene la cantante sappiamo che ieri ha seguito con attenzione il momento che indirettamente l’ha coinvolta.

Comodamente seduta sul divano, Anna Tatangelo si è ripresa con il suo smartphone mentre ascoltava Giulia Penna cantare “Ragazza di Periferia”. Oltre a intonare anche lei il brano, l’artista si è lasciata andare ad alcune considerazioni: “Brava Giulia! Meravigliosa”, ha commentato.

Anna Tatangelo commenta l’esibizione di Giulia Penna a #TaleEQuale pic.twitter.com/1JEYdj2osb — disagiotv (@disagio_tv) October 5, 2024

Ma su Pupo ha avuto qualcosa da dire Anna Tatangelo? La cantante al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione e probabilmente ha preferito lasciare correre e concentrarsi piuttosto sul suo lavoro!