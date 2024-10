Nella giornata di venerdì 4 ottobre è giunta notizia che la Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso del pandoro gate. Adesso a rompere il silenzio sono gli avvocati di Chiara Ferragni, che rivelano cosa pensa l’influencer.

Parlano gli avvocati di Chiara Ferragni

Sappiamo bene che questi non sono stati mesi semplici per Chiara Ferragni, sia per quanto riguarda la sua carriera che per quanto riguarda la sua vita privata. In queste ore tuttavia sono arrivate importanti novità per l’imprenditrice digitale. La Procura di Milano ha infatti chiuso le indagini nei confronti dell’influencer e di altre persone coinvolte per l’accusa di truffa aggravata. La notizia naturalmente in breve ha fatto il giro del web e in molti si chiedono già cosa accadrà prossimamente.

In attesa di scoprirlo però, a seguito della decisione della Procura, a rompere il silenzio sono stati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, gli avvocati di Chiara Ferragni. I legali dell’imprenditrice digitale fanno così sapere di essere ottimisti, facendo intendere che tutto potrebbe risolversi al meglio per l’influencer. Ma non solo. Gli avvocati hanno anche ammesso che Chiara ha piena fiducia nella magistratura e in merito, come riporta Ansa, hanno dichiarato:

“Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom. Avvieremo al più presto un confronto con i pubblici ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima”.

Ci si avvia dunque verso la fine di questa brutta vicenda e ci si augura che tutto si risolva per il meglio per Chiara Ferrragni. L’imprenditrice digitale nel mentre in queste settimane si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.