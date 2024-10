In Grecia Chiara Ferragni ha inaugurato il suo nuovo negozio. Per l’occasione ha avuto modo di incontrare i fan arrivati per lei. Un bagno di folla incredibile per l’influencer.

Il nuovo negozio di Chiara Ferragni

A distanza di quasi due mesi dalla chiusura del primo negozio di Milano, Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. L’influencer dopo alcune ore di silenzio dai social, è tornata spiegando il perché fosse sparita.

E proprio in questa circostanza, la Ferragni ha fatto sapere di trovarsi in Grecia per un impegno di lavoro molto importante. “Sono qua ad Atene da ieri perché facciamo questo evento per il brand Chiara Ferragni make up”, ha detto tra le storie di Instagram.

Poi le immagini dell’apertura del nuovo pop up, dedicato alla linea make up e beauty del suo brand. Chiara però prima dell’inaugurazione ci ha tenuto a trascorrere un po’ di tempo con i suoi follower, come mostrato sui social. Ha firmato autografi, prima della cena ad Atene.

La chiusura dello store di Milano non ferma Chiara Ferragni che scappa in Grecia e apre il suo pop up ad Atene pic.twitter.com/NdW9MH60ZR — Valentina Federici (@Vale_Rici) October 3, 2024

Un altro passo in avanti per Chiara Ferragni e il suo ritorno al lavoro. Recentemente l’abbiamo rivista anche alla Fashion Week di Milano, in occasione dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024. L’obiettivo quindi, dopo il Pandoro gate, la fine del matrimonio con Fedez e tutto ciò che ne è seguito, Chiara sta provando a ritrovare la sua strada. Come abbiamo visto è anche tornata a sponsorizzare alcuni prodotti.

Tornando alla giornata di ieri si è fatta largo anche la notizia dell’arrivo di Chiara Ferragni a Belve. Secondo l’indiscrezione lanciata dal sito di Davide Maggio l’influencer avrebbe avuto un primo incontro con Francesca Fagnani, pronta a intervistarla e conoscere la sua versione dei fatti dopo i difficili mesi affrontati dall’imprenditrice digitale.

Si attende però una conferma o smentita di questo pettegolezzo, intanto Chiara Ferragni continua a festeggiare la sua apertura in Grecia. Che sia un nuovo inizio per lei?