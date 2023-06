“L’anoressia andava 10 anni fa”: Chiara Ferragni sbotta contro la grave offesa

NEWS

Debora Parigi | 17 Giugno 2023

Chiara Ferragni

La risposta di Chiara Ferragni a un’utente che l’ha chiamata “anoressica”

Un paio di giorni fa Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto per mostrare il suo outfit e, come purtroppo spesso accade sotto i suoi post, non sono mancate le critiche. In particolare una persona ha avuto da ridire sul suo seno e lei ha dato una risposta davvero epica.

L’utente in questione le ha infatti scritto: “Ma le tette dove stanno?”. E lei ha replicato: “Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno lì dove dovrebbero stare”. Poi ha messo nelle storie Instagram questo botta e risposta e ha aggiunto: “Da sempre e per sempre rappresentante delle tette piccole”.

Ma sotto a quegli scatti ci sono stati altri commenti su cui porre l’attenzione. A parte i messaggi negativi sul tipo di outfit, ce ne sono stati altri riguardo il corpo di Chiara Ferragni. E soprattutto un commento ha attirato l’attenzione dell’influencer che ha risposto molto adirata. Non tanto perché si è sentita offesa, ma perché questa persona ha tirato in ballo una malattia della quale si dovrebbe parlare con delicatezza e con informazione.

L’utente le ha scritto: “Chiara perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa? L’anoressia si portava 10 anni fa”. La parola che ha fatto scattare la Ferragni è “anoressia”, una malattia davvero molto delicata, che colpisce tante persone e che è vissuta malissimo, tanto che chi ne soffre può avere anche delle ricadute. Per questo l’imprenditrice digitale nella sua risposta non ha avuto propria voglia di scherzare, ma ha messo a tacere chi si spinge veramente oltre. “L’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”, ha sentenziato Chiara.

E come darle torto? Su certi argomenti si dovrebbe avere un briciolo intelligenza e umanità e magari non usare parole del genere fingendo ironia.