NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni pubblica sui social un video in cui la vediamo in lacrime, ma questa volta il motivo non è Fedez

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stato un video pubblicato sui social da Chiara Ferragni, nel quale vediamo l’imprenditrice in lacrime.

Chiara Ferragni in lacrime

Chi segue Chiara Ferragni sui social sa bene che in questi anni l’imprenditrice digitale ha reso partecipi i suoi follower di tutti i momenti più importanti della sua vita privata e professionale. Tuttavia l’influencer non si è mai nascosta e ha sempre condiviso anche i periodi non semplici, mostrando le sue fragilità e le sue paure. Proprio gli ultimi mesi come è noto non sono stati facili e la Ferragni ha dovuto affrontare una serie di difficoltà, partendo dal caso del pandoro gate fino ad arrivare alla dolorosa separazione da Fedez.

A oggi l’ormai ex coppia è più distante che mai e sia l’imprenditrice che il rapper stanno conducendo vite del tutto opposte. Mentre Chiara si sta dedicando alla sua famiglia e alla sua carriera infatti Federico si sta godendo questo nuovo momento da single, finendo spesso al centro del gossip. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Chiara Ferragni ha infatti condiviso un breve video sul suo profilo TikTok in cui la vediamo in lacrime. Ma cosa è accaduto e cosa ha fatto commuovere l’influencer? Andiamo a scoprirlo. Di recente sui social è diventato virale un trend che mostra le immagini di coppie innamorate, sulle note della canzone Le parole più grandi di Coez. A quel punto la Ferragni, dopo aver visualizzato i numerosi video pubblicati dagli utenti si è emozionata fino alle lacrime e ha dunque affermato: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”.

Poco a poco intanto Chiara sta riprendendo in mano la sua vita e all’imprenditrice digitale facciamo un enorme in bocca al lupo.