Gossip

Redazione | 29 Maggio 2024

Fedez

Fedez viene beccato in discoteca con un’altra modella e non si tratta di Garance Authié, con cui è stato visto mano nella mano di recente

Solo qualche giorno fa Fedez è stato avvistato mano nella mano con Garance Authié e si così parlato di presunto flirt. Tuttavia poche ore prima il rapper si trovava in discoteca con un’altra modella.

Nuovo retroscena su Fedez

In questi giorni si sta discutendo molto di Fedez. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni pare infatti che il rapper si stia godendo la sua nuova vita da single ed così finito spesso al centro del gossip e della cronaca rosa. Solo la scorsa domenica il cantante è stato avvistato al Gran Premio di Monaco con la modella francese Garance Authié, di diversi anni più giovane. A quel punto si è parlato di un presunto flirt tra i due e sui social non è tardata ad arrivare la reazione dell’imprenditrice digitale, che non ha perso occasione per lanciare diverse frecciate al suo ex marito.

Adesso però emerge un nuovo retroscena che mette nuovamente tutto in discussione. Poche ore prima dell’avvistamento con Garance Authié, Federico è stato beccato in un noto locale di Monte Carlo, stavolta in compagnia di un’altra modella. Ma andiamo a scoprire di più.

Inizialmente si ipotizzava che Fedez si trovasse all’interno del locale proprio con la Authié. Tuttavia la pagina Very Inutil People fa sapere come in realtà il cantante fosse in compagnia di Violeta Toloba, modella spagnola. I due sono stati avvistati insieme giovedì 23 maggio e solo una manciata di giorni dopo il rapper è stato paparazzato con Garance.

Naturalmente a oggi non sappiamo con certezza cosa stia accadendo nella vita privata di Federico, nonostante i numerosi gossip sul suo conto. Il cantante infatti non ha mai confermato i pettegolezzi e a oggi risulta essere ancora single. Nel mentre l’ex marito di Chiara Ferragni sta per lanciare il suo nuovo singolo in collaborazione con Emis Killa, che contiene riferimenti proprio alla fine del suo matrimonio.