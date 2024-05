NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi social un video in cui si è mostrata in lacrime. A un tratto però un fan le ha fatto una battuta su Jacob Elordi e a quel punto l’influencer non ha potuto fare a meno di replicare al commento.

La replica di Chiara Ferragni

Nelle ultime ore a far discutere di sé è stata Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale infatti ha deciso, con una serie di mosse social, di lanciare diverse frecciatine a Fedez, che pochi giorni fa è stato avvistato mano nella mano con la modella francese Garance Authié. Ma non solo. L’influencer ha anche caricato un filmato in cui la vediamo in lacrime, per via di un trend che ha spopolato in rete riguardante le coppie innamorate del web. Ovviamente il filmato non è passato inosservato e in molti hanno lasciato un commento di sostegno alla Ferragni.

Ad attirare l’attenzione è stato però il messaggio di un fan, che ha menzionato l’attore Jacob Elordi, da sempre una delle crush di Chiara. A quel punto l’imprenditrice digitale ha deciso di replicare alla battuta e ovviamente il botta e risposta ha fatto il giro del web.

Stasera nel mentre uscirà il nuovo singolo di Fedez, Sexy Shop, in collaborazione con Emis Killa. Il brano conterrà dei riferimenti alla fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni e oggi così per la prima Federico ha voluto fare chiarezza sull’accaduto. Nel corso di un’intervista infatti il cantante ha affermato:

“Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli. Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro”.