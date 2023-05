NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

Chiara Ferragni

Il selfie bollente di Chiara Ferragni

Sono giornate ricche le ultime per Chiara Ferragni. Come ormai tutti sappiamo infatti su Prime Video è stata rilasciata la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che ha già conquistato il web. Lo show infatti è risultato essere il contenuto più visto della piattaforma streaming e i fan si stanno godendo i 7 episodi, che stanno regalando un’emozione dietro l’altra. Nel mentre Chiara si sta anche concentrando su altri progetti, che verranno svelati nelle prossime settimane, e che senza dubbio sorprenderanno il pubblico. In queste ore però è accaduto qualcosa che ha riportato l’imprenditrice digitale al centro dell’attenzione mediatica.

Chiara infatti ha pubblicato su Instagram un selfie allo specchio che ha infiammato il web. Nello scatto vediamo l’influencer seminuda, mentre si copre il seno con le mani. La foto naturalmente in breve ha fatto il giro del web, e come al solito gli utenti si sono divisi. Mentre c’è chi critica la Ferragni per il suo gesto, considerato audace, tanti altri hanno notato come l’imprenditrice sia splendida e in ottima forma, e soprattutto incurante delle offese delle malelingue.

Nel mentre Chiara Ferragni in uno degli episodi di The Ferragnez La Serie è tornata a parlare del suo successo, facendo una rivelazione. L’influencer infatti ha svelato in quale momento ha deciso di prendere in mano le redini della sua società e di assumerne il pieno comando. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi ricordo che Fabio (Maria Damato, manager dell’influencer, ndr) era arrivato nel 2017, stavamo guardando il bilancio dell’anno precedente, e c’erano mille voci di costo che non avevano senso. Mi sentivo un po’ sfruttata. Facevo mille viaggi, mille cose di lavoro, e alla fine ci guadagnavo veramente poco. Non mi sentivo libera di decidere per me stessa, mi sentivo un po’ una pedina in mano ad altre persone. Il fatturato c’era, però poi il 99% erano costi. Poi le cose sono cambiate tanto a ottobre 2017. Io ero incinta, e mi sono detta che le cose non andavano bene e andavano cambiate. Lì ho deciso di prendere io il comando della società”.