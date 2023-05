NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

In queste ore Oriana Marzoli è stata avvistata con Oscar Branzani: scatta il gossip, ma le cose non sono come sembrano

Il gossip su Oriana Marzoli

Sono settimane del tutto intense queste per Oriana Marzoli. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 infatti l’influencer ha iniziato a concentrarsi su diversi progetti lavorativi, e non solo. L’ex Vippona infatti ha anche dato il via alla sua relazione con Daniele Dal Moro, che sembrerebbe procedere a gonfie vele. In queste ore tuttavia qualcosa ha riportato Oriana al centro del gossip e del pettegolezzo. Tutto è iniziato quando la Marzoli è stata avvistata in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Nientemeno che di Oscar Branzani.

A quel punto le malelingue del web hanno iniziato a parlare di presunto flirt. Naturalmente però le cose non stanno affatto così. Come i fan senza dubbio sapranno, solo ieri Oriana ha lanciato la sua linea di costumi, in collaborazione col brand Sontèn, che appartiene proprio a Oscar. Tra i due dunque non c’è altro che un rapporto professionale, e i gossip sono destinati a rimanere tali.

Nel mentre in queste ore a rompere il silenzio è stata la mamma di Oriana Marzoli, che nel corso di un’intervista ha parlato non solo del percorso di sua figlia al GF Vip 7, ma ha anche rivelato se l’influencer è innamorata di Daniele Dal Moro. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La cosa che più mi è piaciuta di Oriana nel reality è che è maturata tantissimo rispetto agli altri reality, dove è stata sempre una persona unica però non controllava molto il suo istinto e questo la penalizzava molto. Al GF Vip è stata meno impulsiva e ha fatto vedere la parte più buona, sensibile, allegra e divertente. Una parte che a me piace tanto, io mi diverto molto con Oriana! Sono la sua prima fan! Con lei non ci si annoia mai. Se vedo innamorata Ori? Sì, quando lei sta con un ragazzo se ne innamora mentre lo frequenta. Io so che lei prova dei sentimenti per Daniele”.