Chiara Ferragni, la società che gestisce i suoi brand annuncia provvedimenti legali

NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Pigna ha fatto sapere di avere interrotto i rapporti commerciali con tutte le aziende legate a Chiara Ferragni. Una decisione che ha provocato diverse reazioni. La scelta ha portato presa di posizione anche della Fenice Srl, che gestisce i brand della nota imprenditrice digitale e ne annuncia provvedimenti.

La scelta della società che gestisce i brand di Chiara Ferragni

Continua a far discutere il pandoro gate (e ciò che ne è seguito) che ha coinvolto Chiara Ferragni. Diversi brand hanno preso le distanze dopo l’accaduto e ora sembrerebbe che anche Pigna abbia deciso di interrompere definitivamente i rapporti commerciali con quelle aziende collegate all‘influencer.

L’accaduto ovviamente non è passato inosservato e ha fatto parecchio discutere. Fenice SRL, società che gestisce i marchi di Chiara Ferragni, ha contestato la leggittimità di questa decisione presa da Pigna. Questo perché, secondo quanto si apprende, quest’ultima avrebbe comunicato prima al pubblico e poi a Fenice la cessazione della partnership: “scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

Nella nota ufficiale si apprende che si tratta di “Una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. In questo contesto, Fenice si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi”.

Nel comunicato stampa poi Fenice ha ritenuto “strumentale” il riferimento al codice etico. Questo anche considerando le dichiarazioni rese note dall’amministratore delegato di Pigna che aveva definito “proficua e soddisfacente” la collaborazione.

Sempre l’azienda che gestisce i marchi di Chiara Ferragni ha ritenuto analoghe iniziative di tutela verranno prese presto “nei confronti dei soggetti che abbiano messo in atto comportamenti in violazione dei contratti di collaborazione in essere e pertanto degli interessi di Fenice.”

La storia Instagram di Chiara Ferragni Brand

Questa dunque sarebbe la presa di posizione decisa dalla società che gestisce il brand di Chiara Ferragni. Vedremo dunque se ci saranno altre novità a riguardo da qui ai prossimi giorni.