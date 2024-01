Chiara Ferragni di nuovo sotto attacco per l’ultima storia pubblicata sui social

Social

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

L’ultima storia pubblicata da Chiara Ferragni dopo lo scandalo che l’ha coinvolta, ha scatenato una nuova polemica. L’imprenditrice digitale è finita sotto attacco e non mancano nuove critiche. Cosa è successo?

Chiara Ferragni sotto attacco

Chiara Ferragni è finita nel mirino del web in queste ore per una scelta che in tanti hanno trovato piuttosto discutibile. Cosa è successo? Semplicemente l’influencer, da poco attiva sui social dopo lo scandalo che l’ha coinvolta, ha pensato di parlare di lavoro promuovendo i saldi sul sito e lo shop. Ma partiamo per ordine per arrivare al punto focale del discorso.

Come en noto di recente Chiara Ferragni ha fatto a lungo parlare di sé per via della lunga polemica che l’ha coinvolta partita con il così denominato “Pandoro gate” che vedeva in bella mostra il suo marchio. L’Antitrust per tale ragione l’ha multata per una cifra pari a un milione di euro. Il tutto a causa di un errore di comunicazione con i clienti che hanno deciso di acquistare il famoso pane dolce tradizionale.

Lo scandalo che ne è nato ha scatenato una polemica e Chiara Ferragni per questo ha perso alcune collaborazioni importanti. Sebbene lei ora stia facendo il possibile per tornare in carreggiata e dimostrare la sua buona fede in questa vicenda, non mancano comunque gli attacchi da parte degli utenti.

E proprio oggi quando Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram i saldi sul suo sito e negli store ufficiali, che il pubblico si è scatenato.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Se da una parte qualcuno si è sentito in dovere di difenderla, molti utenti pensano che questa mossa non faccia che compromettere il tutto. “Ma chi le ha consigliato di lanciare i saldi e fare una storia del genere in un momento come questo?”, è la domanda che in tanti si stanno ponendo.