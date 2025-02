Non tutti hanno notato che tra corteggiatrici arrivate a Uomini e Donne per Gianmarco Steri c’è anche una nota tiktoker

Tra le centinaia di corteggiatrici arrivate a Uomini e Donne per Gianmarco Steri c’è anche una nota tiktoker, che ha attirato l’attenzione del neo tronista e del pubblico.

Una tiktoker arriva a corteggiare Gianmarco Steri

In questi mesi il pubblico di Canale 5 si è affezionato a Gianmarco Steri. Il giovane uomo romano come sappiamo è arrivato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Martina De Ioannon, iniziando un percorso con lei. Tuttavia come abbiamo visto le cose non sono andate come previsto. Qualche giorno fa infatti l’ex tronista ha fatto la sua scelta, che è ricaduta su Ciro Solimeno. I due hanno così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme, dando il via alla loro relazione.

Per Gianmarco a quel punto è arrivata un’inaspettata sorpresa. Steri è infatti è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, con grande gioia dei telespettatori e degli opinionisti. Migliaia di ragazze dunque nel giro di poche ore hanno inviato la loro candidatura per corteggiare Gianmarco e in questi giorni centinaia di donne sono arrivate in studio per conoscere il neo tronista, che nel mentre sta iniziando a selezionare le sue pretendenti.

Non tutti hanno notato però che tra le corteggiatrici scese a Uomini e Donne per Gianmarco Steri c’è anche una nota tiktoker. Parliamo di Francesca Polizzi, che sul celebre social ha già quasi 200mila follower. L’influencer ha in pochi secondi attirato l’attenzione del tronista con una presentazione particolare e a quel punto Gianmarco ha deciso di proseguire, almeno per il momento la conoscenza con Francesca.

Attualmente però non sappiamo cosa accadrà e come proseguiranno le cose tra i due. Di certo però nelle prossime settimane vedremo come Steri si relazionerà alle sue corteggiatici. Che stavolta Gianmarco riesca finalmente a trovare la potenziale anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo.